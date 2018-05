Attentato incendiario nella notte, nel mirino finisce la pasticceria Capilungo. Distrutto un gazebo

Un nuovo attentato incendiario contro un esercizio commerciale alimenta la preoccupazione dei titolari e dei cittadini del capoluogo salentino, “costretti” ogni giorno a fare i conti con episodi di questo tipo. Questa volta, nel mirino è finita la pasticceria Capilungo che si affaccia su via Bari, nel quartiere Stadio. Pochi i dubbi che si tratti di un gesto doloso.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco del comando provinciale che sono riusciti a domare l’incendio, prima che si propagasse. I danni causati dal fuoco, appiccato utilizzando del liquido infiammabile, sono contenuti: hanno quasi distrutto il gazebo esterno e ‘annerito’ il pavimento, ma poteva andare peggio.

Presenti anche gli uomini delle forze dell’ordine che hanno cercato a lungo eventuali tracce lasciate dai piromani. Le indagini sono ancora in corso e probabilmente, come accade sempre in questi casi, si avvarranno delle immagini delle telecamere di video-sorveglianza, installate nella zona o nelle strade che gli autori del gesto possono aver utilizzato per scappare.

I precedenti

È il terzo caso nel giro di pochi giorni. Appena 24 ore fa, ignoti avevano appiccato il fuoco all’agenzia di pratiche automobilistiche di cui è socio anche il consigliere comunale, Antonio Finamore. Senza contare il raid contro il pub Molly Malone, nella centralissima via Cavallotti. Almeno il questo caso, il responsabile è stato arrestato.

Distrutta un’auto in via della Libertà

I Vigili del Fuoco sono stati chiamati anche per un secondo intervento. In questo caso, l’incendio ha riguardato una Fiat Marea, parcheggiata su via della Libertà. Le fiamme hanno quasi distrutto la parte posteriore del mezzo, intestato a un uomo residente nelle vicinanze.

Allertati da alcuni residenti, sul posto si sono precipitati i “caschi rossi” che hanno domato le fiamme, prima che coinvolgessero altri veicoli. I danni sono comunque ingenti. Toccherà ora agli agenti della sezione volanti, intervenuti, effettuare tutti i rilievi del caso. Impossibile, in questo caso, capire la natura dell’incendio. Le indagini sono in corso.

