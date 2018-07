Misterioso attentato a Villa Baldassarri, esplosi alcuni colpi di pistola contro le auto di padre e figlio

Tre colpi di pistola, forse più, sono stati esplosi contro due auto appartenenti ad una stessa famiglia. Erano parcheggiate in una stradina periferica di Villa Baldassarri, frazione di Guagnano.

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 22.30 quando ignoti, a bordo di uno scooter di colore scuro, si sono fermati a pochi passi dalle vetture e hanno aperto il fuoco. Nel mirino sono finite una Opel Astra station wagon e una Fiat 500, di proprietà di un pensionato e del figlio, volti sconosciuti alle forze dell’ordine. Impossibile, almeno per il momento, capire i motivi del gesto o il “messaggio” che intendevano recapitare ai proprietari dei mezzi.

Il sopralluogo

Sul posto si sono precipitati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Campi salentina per un sopralluogo che ha permesso di rivenire e sequestrare alcune ogive. I malviventi erano già fuggiti via, si erano dileguati fortunatamente senza far male a nessuno.

Toccherà ora agli uomini in divisa ricostruire i dettagli del misterioso “avvertimento”. Nessuna pista è al momento esclusa, anche se si sta battendo soprattutto quella legata a motivi personali. Questioni riguardanti la vita privata da regolare, forse.

Il primo passo sarà quello di capire se in zona o nelle eventuali vie di fuga sono presenti delle telecamere di video-sorveglianza che possano aver ripreso l’attentato o particolari utili a dare un volto agli autori del gesto. La caccia ai responsabili è aperta.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto.

Ultima modifica: 24 luglio 2018 14:34