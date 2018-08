Atti vandalici sul bus navetta da e per Casalabate, il Comune di Trepuzzi sospende il servizio

Ci risiamo. E’ stato sospeso il servizio navetta estivo che collega Trepuzzi alla marina di Casalabate per vandalismo.

Era l’11 luglio che l’Amministrazione comunale informava la cittadinanza che sarebbe stato attivato il servizio navetta estivo da Trepuzzi a Casalabate e viceversa. Un servizio molto utile per poter fruire del mare e delle spiagge che rientrano in territorio trepuzzino.

Purtroppo, però, a causa dell’inciviltà di qualcuno, le tratte sono state sospese. Lo ha comunicato il Comune di Trepuzzi tramite un post sul profilo dell’Amministrazione.

Il post spiega chiaramente “a causa del ripetersi di continui episodi di vandalismo a bordo del bus messo a disposizione dell’Amministrazione, di comune accordo con le Forze dell’ordine, fino a quando i responsabili di questi sconcertanti atteggiamenti non saranno individuati, per garantire l’incolumità dei passeggeri e del personale viaggiante, il servizio è sospeso”.

La storia si ripete

Lo scorso anno il sindaco era stato costretto ad adottare lo stesso provvedimento a causa del ripetersi di atti di violenza e vandalismo ad opera anche di ragazzi minorenni. In molti casi è stato necessario l’intervento dei carabinieri.

Proprio per questo motivo la delibera comunale prevedeva che “gli utenti minorenni per poter accedere al servizio dovranno sottoscrivere o rinnovare la tessera passeggero. Per rinnovo basterà presentare quella di cui si è già in possesso e far apporre dal Comando della Polizia Locale l’apposito timbro. Per nuova sottoscrizione, accompagnati da un genitore, gli utenti minorenni dovranno presentare domanda mediante un modulo predisposto firmato dal genitore e allegare fototessera”.

Ma evidentemente non è bastato. Una storia che spiace ascoltare e non fa certo onore al territorio.

Ultima modifica: 1 agosto 2018 13:04