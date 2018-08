Gravato da foglio di via viene “beccato” in hotel di una marina di Melendugno. Deferito anarchico di Martano

I militari della Stazione di Melendugno, a conclusione di una serie di indagini hanno deferito in stato di libertà, con l’accusa di violazione della misura di prevenzione, M.G., 31enne nato a Maglie, ma residente a Martano, attivista del movimento anarchico salentino.

L’uomo è risultato assunto in qualità di dipendente presso un hotel in ristrutturazione in una delle marine di Melendugno.

A seguito di un accertamento sul luogo di lavoro, il 31enne, alla vista dei militari, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce, in quanto gravato di un foglio di via obbligatorio, emesso dal Questore di Lecce, fino all’anno 2020, con divieto di ritorno nei comuni di Melendugno e Lecce.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Lecce.

Ultima modifica: 4 agosto 2018 14:08