Auto in fiamme a due passi da Porta Rudiae, danneggiati i veicoli vicini

E’ andata completamente carbonizzata l’auto che nella notte è andata in fiamme in via Fulcignano Casale, nel rione San Pio a Lecce.

La scia degli incendi di auto parcheggiate in strada non accenna ad interrompersi. Per chi si è trovato a passare, distinguere il modello e la marca del veicolo è stato impossibile questa mattina, visto che ne è rimasto soltanto lo scheletro annerito. Si tratta di una microcar di proprietà di una donna leccese di 42 anni.

Le fiamme sono divampate mezzo’ora dopo la mezzanotte e le pompe dei vigili del fuoco sono state azionate in poco tempo. Seriamente danneggiate sono state le auto parcheggiate vicino.

Dal primo sopralluogo non sembrerebbe che l’incendio sia doloso. Ad indagare gli agenti della Questura di Lecce.

Ultima modifica: 16 settembre 2018 11:35