Il mare si alza all’improvviso, bagnanti in difficoltà salvati dalla Guardia costiera. Si è temuto il peggio

Così come ha segnalato anche la Protezione civile, il vento che sta accarezzando le coste salentine anche in maniera insistente è l’annuncio di cattive condizioni meteo. In molte zone il mare si è agitato in modo pericoloso, non consentendo bagni o escursioni in sicurezza.

E così, a marina di Pescoluse, frazione di Salve, in mattinata si è assistito ad un rapido peggioramento delle condizioni marine tanto da rendere necessario l’intervento di due assistenti bagnanti che hanno soccorso sei persone in difficoltà. I bagnanti, dopo essersi buttati in acqua, non riuscivano a fare rientro a riva. E’ stato necessario l’ausilio di una moto d’acqua dedicata al salvataggio.

Nella concitazione del momento, uno degli assistenti intervenuti ha allertato la Sala Operativa della Guardia Costiera di Gallipoli poichè vi era la seria probabilità che vi fosse una settima persona in difficoltà e che al momento non era stata intercettata.

Sono scattati immediatamente i soccorsi con l’uscita dal porto di Leuca della motovedetta con a bordo personale sanitario della Croce Rossa Italiana e pattuglie via terra.

La preziosa segnalazione dell’assistente bagnanti è risultata veritiera in quanto la settima persona è stata individuata poco dopo mentre annaspava in acqua. Il malcapitato è stato così soccorso prima da un natante e poi è stato trasbordato sulla motovedetta. Qui con l’ausilio del personale sanitario sono state effettuate le prime cure del caso.

Una volta a terra, il bagnante è stato affidato al personale medico del 118 per ulteriori accertamenti.

