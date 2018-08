Baia verde, 21enne danneggia le vetture in sosta e si rifugia in una villa. Nei pantaloni costumi da bagno femminili

Verso la mezzanotte è partita la segnalazione e gli agenti del Commissariato di Gallipoli sono intervenuti in località Baia Verde. La segnalazione raccontava di una persona che aveva danneggiato le vetture in sosta e poi si era rifugiato in una villetta vicina.

Dal sopralluogo, gli agenti hanno appurato che era stata danneggiata una vettura e la persona segnalata si era rifugiata all’interno di una villetta a schiera, scavalcandone la recinzione.

Una volta entrati nella villetta, gli agenti sono stati aggrediti da un extracomunitario che ha sferrato calci e pugni. Nonostante tutto, i poliziotti sono riusciti ad immobilizzare l’uomo che effettuava gesti di autolesionismo.

Il giovane, un senegalese di 21 anni, ha tentato in tutti modi di sottrarsi al controllo, ma nei suoi pantaloni sono stati trovati costumi da bagno femminili, appartamenti alla moglie e alla figlia del proprietario della villetta.

Sul 21enne senegalese gravano diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio, oltre ad un decreto d’espulsione. Il giovane extracomunitario è stato tratto in arresto per furto, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Ora è a Borgo San Nicola.

Ultima modifica: 21 agosto 2018 15:30