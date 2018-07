Centinaia di bambini e genitori in piazza Palio per i youtuber ‘Me contro te’. Chi c’era racconta ‘E’ stato un delirio’

Un delirio di scarsa sicurezza, malori dei bambini e disorganizzazione. Questo è stato, in base al racconto dei presenti, lo spettacolo organizzato ieri nel tendone di LecceFiere di piazza Palio.

Si è trattato dell’evento che vedeva protagonisti i youtuber del noto canale Me contro Te, dove due ragazzi (Luì e Sofì, attori di Disney Channel) raccontano divertenti avventure di ogni tipo. Molti bambini ne vanno matti e in centinaia ieri – anche dalle province di Brindisi e Taranto – si sono riversati con i propri genitori nel tensostatico che ospitava l’appuntamento.

Genitori arrabbiati

Ma qualcosa è andato decisamente storto! I post di denuncia su facebook parlano chiaro: “Mi chiedo come si possa consentire che un evento per bambini avvenga il 29 di luglio – si legge – in un tendone che ha preso sole per tutto il giorno e, quindi, con almeno 40 gradi all’interno. Condisci tutto con la presenza di centinaia di persone, misure di sicurezza inesistenti, impossibilità di fruire dello spettacolo per genitori e bambini, malori dei piccoli recuperati dalle ambulanze presenti, e scazzottata finale sul palco”. Una descrizione impietosa, insomma.

Più di qualcuno pare abbia rinunciato a presenziare, abbandonando il proprio posto, se mai sia riuscito a farsi strada tra la gente… In molti si sono chiesti che fine abbiano fatto le misure di sicurezza che si devono prevedere in base a stringenti circolari ministeriali per avvenimenti simili.

“Scene mai viste – raccontano ancora i presenti ieri in piazza Palio – e in alcuni casi si è rischiato anche grosso per l’incolumità dei bambini!”.

