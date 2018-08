Barca a vela rischia di affondare. Evitato il peggio, salve le due persone a bordo

Che cosa sia accaduto è difficile dirlo, fatto è che, ad un certo punto, la barca a vela che stava tranquillamente navigando nello specchio di mare che bagna Gallipoli ha cominciato ad immagazzinare acqua. Una situazione impossibile da gestire per le due persone a bordo. Davanti al pericolo concreto di affondare, visto che l’infiltrazione stava mettendo a rischio la galleggiabilità del mezzo nautico, uno dei due occupanti ha lanciato l’allarme. Una richiesta di aiuto colta dagli uomini della locale Guardia Costiera.

Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi: due mezzi sono partiti dal Porto di Gallipoli, coordinati dalla Locale Autorità Marittima e in breve tempo hanno raggiunto l’imbarcazione che si sarebbe presto inabissata. Una corsa contro il tempo che si è conclusa, fortunatamente, senza conseguenze.

Gli uomini in divisa prima hanno messo in sicurezza la barca, impossibilitata a continuare la navigazione. Poi, hanno proceduto alle operazioni di svuotamento dell’acqua imbarcata. Dopodiché, è stata “consegnata” alle motovedette che l’hanno scortata fino ad una darsena privata, dove – al fine di scongiurare l’affondamento – è stata immediatamente alata e messa in sicurezza.

Per i due occupanti dell’unità la brutta avventura si è conclusa solo con un grande spavento. Non è stato necessario, infatti, ricorrere alle cure mediche.

