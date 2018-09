Truffa, maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e furto aggravato: denunce a raffica durante i controlli dei carabinieri

600 persone controllate, 150 multe elevate per non aver rispettato il codice della strada e diverse denunce per ricettazione, truffa, furto e altri reati. Sono i numeri dei controlli che, negli ultimi giorni, hanno tenuto impegnati i carabinieri della compagnia di Casarano, diretti dal capitano Clemente Errico, scesi in strada per monitorare il territorio di competenza.

Una serie di servizi mirati a combattere i reati contro il patrimonio, il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti e la verifica del rispetto degli “ordini” imposti da parte dei soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale.

“Detenzione fini di spaccio sostanze stupefacenti”

Due i giovani finiti nei guai con l’accusa di «detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti». A Casarano è stato deferito in stato di libertà un 23enne sorpreso con la droga, nel corso della perquisizione domiciliare. Lo stupefacente – poco più di 2 grammi di marijuana, 2,3 per la precisione – era nascosto nel sottosella del suo scooter Piaggio. Non è stata l’unica scoperta. Sotto il sedile della Fiat Punto di proprietà della mamma, è spuntato fuori un involucro contenente altri 2,9 grammi della stessa sostanza.

A Taviano, invece, gli uomini in divisa hanno perquisito un 18enne del posto, trovando nel suo borsello sette dosi di cocaina del peso di 1,7 grammi.

“Ricettazione”

Questa l’accusa contestata a due uomini. Uno di Casarano, sorpreso durante un controllo alla circolazione stradale con una Ape 50 “sospetta”. Il telaio aveva la matricola abrasa. Stessa identica scena si è ripetuta a Supersano, dove un 55enne, tra l’altro sottoposto ai domiciliari, custodiva nella sua abitazione una Ape Piaggio 50 con matricola abrasa.

C’è stato, poi, un 22enne di Collepasso finito nei guai per “attività di gestione dei rifiuti non autorizzata”. Il ragazzo aveva trasformato un terreno agricolo di sua proprietà in una piccola discarica a cielo aperto, accatastando materiale inerte di risulta edile e materiale plastico vario. L’occasione è stata proprizia per i militari che hanno scoperto anche che il 22enne aveva realizzato un muro di cinta senza le previste concessioni edilizie.

“Truffa”

Due furbetti – uno residente a Vercelli, l’altro a Napoli – sono finiti nei guai con l’accusa di truffa. Il primo, mediante artifizi e raggiri, dopo aver pubblicato un annuncio su un sito online di una videocamera si faceva versare, tramite vaglia postale, 310 euro da un 25enne, residente a Ruffano. Non solo non ha mai consegnato l’oggetto venduto, ma si è reso anche “irreperibile”. Nessuno dei contatti indicati nell’inserzione funzionava più.

Il secondo, invece, si faceva versare tramite ricarica sulla Postapay 160 euro da una 45enne residente a Melissano, convinta di aver fatto un affare acquistando una consolle gioco. Stessa cosa: mani vuote e inserzionista irreperibile.

Maltrattamenti in famiglia

È questa l’accusa contestata ad un 39enne di Casarano che, in più occasioni, avrebbe minacciato e aggredito la ex convivente rumena, più grande di lui di qualche anno. La donna è stata costretta a subire le violenze per almeno un anno: dal 2017 al 2018.

Quattro persone sono finite nei guai con l’accusa di «furto aggravato»

A Casarano, un 38enne del posto è stato deferito in stato di libertà per furto aggravato. Secondo le indagini degli uomini in divisa è lui l’autore del tentato furto in un’abitazione di proprietà di un 33enne, sempre di Casarano. Non solo. Gli accertamenti hanno permesso di incastrarlo anche per il furto di una borsa da donna custodita all’interno dell’abitacolo di una Lancia “Ypsilon” di una 33enne.

Individuato anche l’autore di un furto all’interno del distributore di carburanti che si affaccia sulla strada provinciale 72 che da Casarano conduce a Ugento. Si tratta di un 28enne che, con destrezza, era riuscito ad impossessarsi di un borsello contenente l’incasso delle colonnine self-service. In pochi minuti era riuscito a scappare con un bottino di 5.900 euro.

A Parabita, invece, un 43enne residente a Gallipoli, dopo un diverbio con la ex convivente si è impossessato di 1.200 euro in contanti custoditi all’interno del portafoglio della vittima. Non contento, ha danneggiato il telefono cellulare della malcapitata e prima di andar via ha rigato pure la carrozzeria dell’auto di proprietà della donna.

A Racale, invece, è finito nei guai un 37enne, autore del tentato furto all’interno di un capannone, nella zona industriale di Melissano (le), gestita da curatore fallimentare. Il colpo sarebbe avvenuto il 4 settembre scorso

“Danneggiamento”

A Melissano è un 48enne a finire nei guai, anche lui al termine degli accertamenti. L’uomo avrebbe danneggiato la Fiat Punto di proprietà di un 34enne del posto. Per futili motivi, infatti, ha rotto gli specchietti retrovisori dell’auto e con uno strumento acuminato ha rigato in più punti la carrozzeria.

Per “esercizio arbitrario delle proprie ragioni” è stato deferito in stato di libertà un uomo di Melissano. Per ottenere il pagamento di un telefono cellulare precedentemente venduto ad un 65enne lo ha aggredito con un bastone di legno.

Per “inosservanza dei provvedimenti dell’autorità” è finito nei guai un 32enne di Taviano. Sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza con prescrizione di non uscire dalle 20:00 alle 07:00 è stato sorpreso a mezzanotte e mezza fuori dalla propria abitazione. A Melissano, invece, un 52enne, sottoposto alla libertà vigilata è stato sorpreso in compagnia di persone pregiudicate e non autorizzate, in violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Non sono mancate, infine, le persone finite nei guai per “guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti” come un 27enne fermato mentre si trovava al volante della sua Ford Fiesta. Sottoposto agli accertamenti è risultato positivo all’uso dei cannabinoidi.

Quattro le persone deferite in stato di libertà per “rifiuto a sottoporsi ad accertamenti circa guida sotto alterazione sostanze alcoliche e stupefacenti”. Sorpresi al volante delle rispettive autovetture, in evidente stato alterazione psicofisico dovuto consumo sostanze stupefacenti e/o alcolemico, rifiutavano di sottoporsi ai previsti accertamenti sanitari. Sei, invece, le persone segnalate alla Prefettura di Lecce per “uso non teurapeutico sostanze stupefacenti”.

Ultima modifica: 19 settembre 2018 15:51