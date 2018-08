Blitz dei carabinieri in azienda, elevate sanzioni per violazioni sul lavoro

Numerose le violazioni contestate dai carabinieri in un controllo nella giornata di ieri.

I militari della stazione di Specchia, in collaborazione con militari N.I.L. e N.A.S. CC di Lecce, hanno effettuato controlli in materia di prevenzione e repressione del lavoro sommerso, nonché di verifica sull’applicazione normativa sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel mirino sono finite alcune attività commerciali e produttive situate nel territorio di competenza.

Gli uomini dell’Arma hanno deferito in stato di libertà per violazioni penali e violazioni alle normative sul lavoro M. A. 59enne, legale rappresentante ed operatore del settore alimentare di una ditta di produzione di prodotti da forno e surgelati. E’stato accertato che l’uomo non aveva sottoposto i lavoratori dipendenti a visita medica e ai previsti corsi di formazione.

L’attività ispettiva ha comportato l’elevazione di ammende per un importo complessivo pari a euro 30.824,34 nonché la contestazione di una sanzione amministrativa di euro 2.000.00 per “mancata ottemperanza procedure di autocontrollo”.

