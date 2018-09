Blitz della Polizia, sgomberato l’ex canile comunale di via San Nicola

Canaglia non è più occupato. All’alba di questa mattina, la Polizia ha iniziato le operazioni di sgombero dell’ex canile comunale, con l’ausilio dei Vigili del fuoco, dando esecuzione al provvedimento di sequestro preventivo.

L’immobile era occupato dal 24 luglio scorso ed era stato al centro delle polemiche cittadine. Soltanto ieri la denuncia che, all’interno della struttura, vi fossero ancora gli occupanti, con tanto di luci accese ben visibili dalle finestre.

Le reazioni

Lega, Forza Italia, Sentire Civico e Movimento in Libertà ringraziano per il ripristino della legalità. “Nello sgombero dell’ex canile comunale sono stati protagonisti in prima linea la celerità e la professionalità delle forze dell’ordine e dei vigili del Fuoco – si legge nella nota – Nelle operazioni di sgombero, sin dall’alba di oggi, hanno portato avanti il compito senza creare tensioni.

Per testimoniare il momento importante, Lega, Forza Italia, Sentire Civico e Movimento in Libertà ringraziano per la sensibilità dimostrata nella circostanza, affermando che è un’ ulteriore conferma che esiste la reale passibilità di poter lavorare con elevata professionalità senza mai dimenticare il rispetto per la persona, malgrado le voci calunniose e diffamatorie esternate da qualcuno nel corso delle attività e delle nostre denunce”.

Ultima modifica: 3 settembre 2018 9:02