Bomba d’acqua e vento sulle marine di Nardò, distrutto uno stabilimento a Santa Caterina

Una scena già vista, putroppo. Strade allagate, alberi spezzati, gente che scappa via dalla spiagga per cercare riparo, traffico in difficoltà e ingorghi caustai dalle auto in fuga. Non ha nessuna intenzione di concerere tregua il maltempo che, in questi giorni, sta rovinando la vacanza ai turisti e creando non pochi disagi (se non addirittura danni).

Questa volta la bomba d’acqua mista a vento si è abbattuta sulle marine di Nardò. A Santa Caterina, in particolare, dove le forti raffiche e la pioggia battente hanno quasi distrutto il Barrueco, noto stabilimento balneare. La struttura, infatti, è stata completamente divelta dalla furia del tempo.

Non c’è pace dal punto di vista metereologico. Soltanto ieri un violento temporale si era abbattutto su Massafra, trasformando le strade in fiumi di acqua e fango. Senza andare lontano anche Leverano ha dovuto fare i conti con un violento acquazzone, mentre sulla Veglie-Torre Lapillo c’è stata una grandinata, dove – raccontano – “dal cielo sono scesi chicchi grandi come palline”.

Ultima modifica: 22 agosto 2018 14:50