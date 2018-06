A bordo del suo scooter si scontra nella notte con un’autovettura, perde la vita 23enne

Lo abbiamo affermato alcuni giorni fa: in questo mese di giugno le strade del Salento sono divenute un vero e proprio scenario bellico.

Anche nella serata di ieri, a causa di un sinistro è stata stroncata la giovane vita di Cristiano Spedicato 23enne.

Il ragazzo, viaggiava a bordo del suo scooter in viale Rossini a Lecce, nei pressi dell’incrocio con via Giovanni Gentile, ironia della sorte strada in cui ha sede il Comando di Polizia Locale del capoluogo, quando, per cause ancora da chiarire si è scontrato con un’autovettura.

Il giovane è stato sbalzato dalla sella e l’impatto con il suolo è stato devastante. Non appena dato l’allarme, sul posto sono giunti i sanitari del 118, che lo hanno prontamente soccorso, trasportandolo d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi”.

Purtroppo, però, per il 23enne non c’è stato nulla da fare ed è deceduto poco dopo presso il nosocomio salentino. Troppo gravi le ferite riportate a causa dello scontro.

Sul luogo dell’accaduto anche le Forze dell’Ordine e gli agenti della Polizia locale che si sono messi subito all’opera compiendo tutti i rilievi del caso. Spetterà a loro stabilire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

