Cadavere nelle campagne di Vitigliano, forse un malore. Si indaga

E’ stato trovato in mattinata il cadavere di un uomo nelle campagne di Vitigliano. Subito è scattata la chiamata ai carabinieri e sul posto sono giunti i militari della locale stazione per effettuare i primi accertamenti.

Difficile dare subito delle risposte, ma dalle prime attività svolte dai sanitari pare che si sia trattato di un malore che non ha lasciato scampo.

Il corpo sarebbe stato ritrovato in un pozzo e la circostanza dà adito a qualche dubbio.

Nonostante l’ipotesi di morte per cause naturali, come da prassi, è stato aperto un fascicolo e il pm di turno, Paola Guglielmi, ha dato incarico al medico legale Alberto Tortorella per effettuare l’autopsia e dare risposte al mistero.

Da una primissima ricostruzione sembrerebbe che l’uomo si fosse recato in campagna con la moglie e, potrebbe essersi sporto nel pozzo per compiere alcuni lavori e, probabilmente a causa di un malore sarebbe precipitato.

Sono stati i Vigili del Fuoco, dopo un laborioso lavoro, a recuperare la salma.

Morti in campagna

Non sarebbe il primo caso di malori che si verificano nelle campagne salentine. Tra gli episodi quelli più recenti accaduti ad Aradeo o a Leverano.

Maggiori dettagli nelle prossime ore

Ultima modifica: 27 luglio 2018 13:14