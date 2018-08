Cadono calcinacci da palazzo Carafa, i vigili del fuoco intervengono e mettono in sicurezza via Rubichi

Gli agenti atmosferici mettono a dura prova i palazzi, soprattutto quelli più antichi.

Accade così che sotto le intemperie non siano soltanto i balconi delle abitazioni civili a dare segni di cedimento. Questa mattina una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta a seguito della segnalazione della caduta di calcinacci dal palazzo comunale.

Sono così state fissate le transenne in via Rubichi per mettere in sicurezza la via del centro storico su cui si apre l’ingresso principale di Palazzo Carafa e dell’edificio che ospita il Tribunale amministrativo.

Per fortuna non si registrano danni a cose o persone.

Soltanto un anno fa la stessa cosa avvenne in via Templari, a pochi passi da palazzo Carafa. Anche in quel caso fu necessario l’intevento dei vigili del fuoco.

Ultima modifica: 19 agosto 2018 16:01