Calci e pugni al padre e al fratello minore per denaro: gli serviva per comprare la droga. Arrestato 21enne

Tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali: sono queste le accuse contestate ad un 21enne di Casarano arrestato, in flagranza di reato, dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia. Pur di racimolare i soldi per compare la droga, non ha esitato ad aggredire il padre e il fratello più piccolo, procurandogli delle lesioni, fortunatamente lievi.

Incubo finito

Il ventunenne – volto già conosciuto alle forze dell’ordine – è stato fermato nella serata di ieri. Poco prima, aveva aggredito con calci e pugni il padre ed il fratello minore per costringerli a farsi consegnare il denaro che, come detto, gli serviva per acquistare la sostanza stupefacente.

I due malcapitati hanno riportato lesioni lievi: escoriazioni e contusioni giudicate guaribili in pochi giorni mentre per il giovane, colpevole dell’aggressione, una volta formalizzati gli atti dell’arresto, si sono aperte le porte della casa circondariale di Lecce.

Ultima modifica: 14 agosto 2018 17:39