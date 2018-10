Ottobre, continuano i controlli sulle strade del Salento. Ecco il caleldario

Ottobre è appena cominciato e, puntualmente, arriva anche il calendario della Provincia di Lecce che indica le strade su cui saranno effettuati i controlli, tramite autovelox e telelaser. Un quadro completo e dettagliato che interessa tutte le principali arterie del Salento.

Giorno per giorno, orario per orario, nel piano di palazzo dei Celestini sono indicate tutte le strade provinciali monitorate con le telecamere, pronte ad immortalare le irregolarità commesse dagli automobilisti, poco attenti alla guida o semplicemente “indisciplinati”.

Insomma, anche durante il mese di ottobre, chi si mette al volante dovrà fare attenzione a non superare il limite massimo di velocità consentito, soprattutto e non vuole incappare nelle tanto odiate multe.

Particolarmente vasto è il mosaico dei telelaser, presenti pressoché ovunque. Da Porto Badisco a Santa Cesarea Terme, da Alezio a Parabita, da Supersano a Nociglia. Insomma, un vero e proprio puzzle di telecamere che è possibile conoscere grazie al calendario diffuso dalla Provincia di Lecce.

Le raccomandazioni sono sempre le stesse: rispetto dei limiti imposti, osservanza dei divieti e dei cartelli stradali, auricolari inseriti nello smartphone, ma soprattutto tanta prudenza.

Scarica l’allegato in pdf.

Ultima modifica: 3 ottobre 2018 12:16