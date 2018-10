Cammina sul balcone “senza protezione” con una busta di plastica sul volto: salvata un’anziana

Voleva togliersi la vita? Probabilmente sì. Per questo ha iniziato a camminare sul balcone della sua abitazione, alla periferia di Galatone, indossando una busta di plastica che le copriva il volto. Aveva intensione di percorrere pochi passi, sapendo che non c’erano ‘protezioni’ a salvarla, ad impedirle di lasciarsi cadere nel vuoto.

Un volo evitato solo grazie all’intervento dei Carabinieri della locale stazione che sono riusciti ad evitare il peggio. Una corsa contro il tempo per impedire ad una 79enne del posto di mettere in atto il suo piano.

Quando gli uomini in divisa hanno raggiunto l’abitazione, la scena che si è aperta davanti ai loro occhi è stata drammatica. La pensionata, in evidente stato confusionale, vagava sul balcone della sua abitazione, situata al primo piano. Davanti a lei, nessuna protezione.

I carabinieri intervenuti insieme ad una pattuglia del commissariato di Nardò hanno salvato la malcapitata, non senza difficoltà. Per introdursi nell’appartamento, infatti, hanno dovuto forzare la porta di ingresso.La donna è stata presa in cura dai sanitari del 118, giunti sul posto. Il personale medico ha poi accompagnato la donna all’Ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina, dove ha ricevuto tutte le cure del caso.

Sconosciuti, almeno per il momento, i motivi del gesto.

Ultima modifica: 8 ottobre 2018 14:33