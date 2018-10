Una carcassa annerita sotto il treno Intercity, è mistero alla stazione di Surbo

Una scoperta agghiacciante quella avvenuta oggi alla stazione ferroviaria di Surbo.

Alle ore 16 circa, la centrale operativa dei carabinieri ha ricevuto una segnalazione da parte del responsabile della manutenzione dei treni presso lo scalo ferroviario di Surbo.

Il racconto era terribile: sotto un treno intercity giunto da Milano in mattinata era stata ritrovata una non meglio identificata carcassa di circa 40 cm, totalmente annerita e in stato di avanzata putrefazione.

Il personale dell’ Arma è giunto a stretto giro sul posto con un medico veterinario. Si è cercato di capire se si trattasse di una carcassa di animale o di un cadavere umano.

Sono stati effettuati i rilievi fotografici e il magistrato di turno ha disposto il sequestro della carcassa e il trasporto della stessa presso la camera mortuaria.

Domani sarà compito del medico legale che effettuerà la perizia, svelare il mistero e dare le risposte adeguate al fine di comprendere cosa possa essere accaduto.

Ultima modifica: 7 ottobre 2018 21:18