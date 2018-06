Omicidio a Foggia: muore 32enne di Casarano. Non si esclude l’errore di persona

Un misterioso omicidio si è consumato, nella tarda serata di ieri, a Foggia. Un uomo di 32 anni, Antonio Luigi De Rocco, originario di Casarano, è stato ucciso con un colpo di fucile a pallettoni in via Forcella, all’estrema periferia della città dauna.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la vittima era a bordo di una Peugeot 308 in compagnia di altre due persone, rimaste illese. Un altro mezzo si è avvicinato e sono stati sparati alcuni colpi d’arma da fuoco che hanno raggiunto la vittima alla schiena.

Sul luogo dell’agguato, oltre ai militari, sono giunti i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare la morte di De Rocco. I due uomini che erano assieme a lui sono stati accompagnati al comando provinciale dei carabinieri di Foggia per essere ascoltati.

Gli inquirenti non escludono che l’omicidio sia avvenuto per un errore di persona.

Le due persone (padre e figlio) -uno dei quali con pesanti precedenti penali- che si trovavano assieme a De Rocco erano rimasti vittime di un altro agguato, nel mese di ottobre dello scorso anno, nella stessa via in cui è stato freddato il casaranese. Entrambi rimasero illesi anche in quell’occasione.

Riguardo De Rocco ha invece alle spalle solo piccoli precedenti penali. Nel 2014 fu arrestato per furto aggravato assieme alla fidanzata, per avere sottratto delle borse all’interno di una discoteca di Gallipoli.

Ultima modifica: 29 giugno 2018 11:50