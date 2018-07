Catamarano si ribalta a largo di Torre San Giovanni d’Ugento, quattro persone in mare

L’incidente è avvenuto a circa un chilometro dalla costa di Torre San Giovanni di Ugento ed ha visto l’impegno dei militari della Guardia Costiera di Gallipoli e Torre San Giovanni.

È stato, quindi, effettuato un soccorso a beneficio di 4 persone che erano finite in acqua nel bel mezzo della navigazione.

A ribaltarsi un catamarano della lunghezza di circa 5 metri, probabilmente a causa del forte vento.

Dopo la chiamata di soccorso, dalla Sala operativa della Guardia Costiera di Gallipoli è stato disposto l’invio in zona del gommone dislocato presso il Porto di Torre San Giovanni d’Ugento insieme alla motovedetta CP 767 già in assetto di pattugliamento in zona e della motovedetta CP 327 partita dal Porto di Gallipoli.

I militari sono riusciti a raddrizzare l’imbarcazione che a causa delle sollecitazioni ha riportato ingenti danni all’albero, tanto da rendere necessaria ulteriore assistenza da parte dei mezzi della Guardia Costiera per poter rientrare in sicurezza.

Soccorso anche un acquascooter in panne

Gli stessi mezzi hanno inoltre prestato assistenza ad un acquascooter con il motore in panne e due persone a bordo in prossimità del catamarano rovesciato. I militari della Guardia Costiera anche in questo caso hanno assicurato il rientro in porto.

