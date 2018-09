Centro storico di Lecce. Finiti i lavori per il basolato rimangono le transenne e l’area diventa terra di nessuno

La segnalazione parte da via Gualtiero I Di Brienne, via del centro storico leccese interessata dai lavori di ripristino del basolato, iniziati lo scorso febbraio e terminati prima della pausa estiva.

Eppure, nonostante la conclusione dei lavori, la strada è ancora transennata perché, in base al piano di rifacimento, lavori devono essere eseguiti in una corte laterale e in piazzetta D’ Enghien. Fin qui nulla di strano se non fosse che, a causa della chiusura, la strada non viene più lavata né spazzata da febbraio.

L’area di cantiere e i suoi residenti, quindi, sono“ostaggio degli incivili che lasciano le deiezioni dei loro cani in ogni dove – lamentano i cittadini- Insomma, si tratta di una vera e propria cloaca”.

I cittadini residenti in quell’angolo di centro storico chiedono al Comune e agli uffici preposti di intervenire con urgenza, disponendo il lavaggio della strada e ripristinando la normale pulizia giornaliera.

Sì, perché, come ci raccontano ancora i residenti, “sia gli operatori ecologici che gli addetti al lavaggio che operano nelle vicinanze, nonostante le sollecitazioni a entrare in via Di Brienne, hanno eccepito di non poter intervenire perché si tratterebbe formalmente ancora di un’ area di cantiere e di non avere indicazioni da Monteco in tal senso”.

Insomma, la zona transennata sembra terra di nessuno, con tutti il disagio per chi ci vive.

Ultima modifica: 27 settembre 2018 17:42