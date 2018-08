In giro a Gallipoli, ma per amore: cercava la fidanzatina conosciuta su Instagram. La storia di un piccolo innamorato siciliano

È partito dalla Sicilia senza documenti e senza denaro per raggiungere Gallipoli. A spingere un minorenne siciliano ad intraprendere questo lungo viaggio non è stata la fama della ‘Città Bella’, meta scelta dai giovani per le infinite occasioni di divertimento, ma i nobili sentimenti che ha dichiarato di provare nei confronti di una ragazzina conosciuta su Instagram. Per questo si era avventurato nella cittadina jonica, per cercare il suo amore con il quale, pare, avesse un appuntamento.

Una fuga d’amore d’altri tempi, verrebbe da dire se non fosse nata sui social. Eppure lo ha spinto a fare una pazzia. Nel suo giro disperato nella Perla dello ionio, il ragazzino ha chiesto aiuto ad un albergatore che, vista la situazione, ha chiamato la polizia. Gli agenti del locale Commissariato lo hanno rintracciato poco dopo.

Dopo aver compreso le ragioni della sua storia, hanno avvisato i genitori, ignari di tutto, e il Tribunale per i Minorenni che disponeva l’accompagnamento presso una struttura protetta. Intanto, i poliziotti provvedevano a dare un pasto e qualche euro al giovane innamorato.

Ultima modifica: 13 agosto 2018 18:12