Ciclista travolto per strada, è in coma al Fazzi. A Scorrano travolto da un’auto bimbo di 3 anni

Due tragedie nel giro di poche ore. La prima in ordine temporale è di ieri sera.

Nei pressi dell’ospedale di Scorrano un bambino che era vicino ad un fast food ambulante con il papà, è sfuggito al controllo. Pochi attimi e il bimbo di 3 anni è stato travolto da un’auto. Il conducente si è fermato per prestare soccorso.

Nel giro di pochi minuti, il bambino ha raggiunto con suo padre il nosocomio vicino e qui è stata diagnosticata al piccolo la rottura del femore. Necessaria l’operazione chirurgica. Il bambino è in prognosi riservata, ma per fortuna non in pericolo di vita.

Il secondo incidente

Nella mattinata di oggi, un altro sinistro su cui le Forze dell’ordine stanno cercando di far luce. L’incidente è avvenuto sul cavalcavia che conduce da Lecce a San Cataldo. Un uomo è stato trovato riverso sull’asfalto in una pozza di sangue. Poco più in là, la sua bicicletta.

Sono avvolte nel mistero le dinamiche dell’accaduto. Intanto il ciclista, 45enne leccese, è ricoverato in coma presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Visto lo scenario che si sono trovati davanti gli agenti della Polizia Municipale, tutto fa pensare ad un pirata della strada che, dopo aver travolto il malcapitato, nemmeno si sarebbe fermato a prestare soccorso. Ma tutto è ancora da verificare.

Ultima modifica: 5 settembre 2018 12:23