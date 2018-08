Claudia e Miryam, le amiche inseparabili che sul Pollino hanno trovato la morte

Modelle, ballerine, ma soprattutto amiche “indivisibili”, come vengono descritte dagli amici. “Inseparabili” fino alla morte. Erano partite insieme Miryam Mezzolla, 27enne originaria di Torricella (in provincia di Taranto) e Claudia Giampietro, 31 anni compiuti a giugno. Anche lei pugliese, di Conversano. La gita tra le suggestive gole del Raganello, però, si è trasformata in una tragedia dai contorni ancora tutti da chiarire. Sono state trascinate dal torrente in piena e per loro non cè stato più nulla da fare.

Entrambe erano di casa nel Salento. Miryam viveva a Lecce da tempo. Scorrendo le sue foto su Facebook è facile imbattersi in qualche scatto che la immortala con la sua inseparabile amica. A Roma, come in riva al mare, avevano condiviso tanti viaggi oltre alla passione per il burlesque. Abbracciate, sorridenti, spensierate come si dovrebbe essere a quell’età.

Claudia, bionda e bellissima, aveva ballato nel videoclip di «Mi sono innamorato di tuo marito», tormentone della scorsa estate di Cristiano Malgioglio.

Ora piangono in tanti. Tra incredulità e dolore i messaggi affidati ai social di amici e conoscenti si moltiplicano di minuto in minuto. «Non ci credo» è la frase che ricorre più spesso. Eppure è vero, impossibile da accettare ma vero. «Oggi il mio cuore si è rotto a metà», scrive un amico. «Continuerete a ballare, ne sono certo» fa eco un altro. «Portate sempre il sorriso anche lassù»… si legge.

Tra le vittime c’è anche Gianfranco Fumarola, agente di polizia penitenziaria originario di Cisternino (Br). Si dice che sia morto per salvare i suoi figli e una nipote con cui era andato in gita sul Pollino. La moglie e il figlio più piccolo avevano deciso di non partecipare all’escursione

