Fermato al casello di “Bari Nord” per l’atteggiamento sospetto, in auto nascondeva mezzo chilo di cocaina. Arrestato

Al volante di una Fiat Panda noleggiata stava percorrendo l’autostrada, quando è stato fermato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bari, insospettiti dal suo atteggiamento. Sono cominciati in quel momento i guai per Simone Natali, 29enne di Scorrano, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. E di droga gli uomini in divisa ne hanno trovata quasi mezzo chilo. Era nascosta nell’auto.

Tradito dall’atteggiamento

Cosa, nel comportamento del 29enne, abbia insospettito gli uomini in divisa non è dato saperlo, fatto è che hanno deciso di fermarlo, temendo che nascondesse qualcosa. Così hanno intimato l’alt a quell’utilitaria con il parabrezza danneggiato, notata a pochi passi dal casello di “Bari Nord”.

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 10.30, di ieri.

Ancor più sospetti ha destato la reazione del giovane alla richiesta di documenti. Era agitato, quasi insofferente. Tradito dal suo comportamento è stato sottoposto a perquisizione così come è stata ‘controllata’ attentamente anche la Fiat Panda su cui viaggiava, di proprietà di una ditta di autonoleggio.

I dubbi sono diventati certezze, quando sono spuntati fuori 575 grammi di cocaina, trovata grazie al fiuto infallibile dei cinofili dei Carabinieri di Modugno (Ba), chiamati sul posto tramite la centrale operativa. È stato il cane “One” a segnalare, con insistenza qualcosa di sospetto all’interno della portiera, dal lato guida. Dopo aver smontato il pannello a protezione della carrozzeria è arrivata la “sorpresa”.

Una volta concluse le formalità di rito, il 29enne è stato arrestato e tradotto presso la locale casa circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto. Come detto, gli è stata contestata l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

