Contrasto al commercio ambulante, due extracomunitari denunciati in località Alimini

A Otranto, lungo il litorale Alimini, i carabinieri, nell’ambito di servizi finalizzati al contrasto del commercio ambulante abusivo ed alla contraffazione dei marchi industriali, hanno denunciato due extracomunitari.

Il primo. M.F., 27enne nato in Bangladesh ma residente a Milano, è stato sorpreso intento ad effettuare la vendita di prodotti con griffe false. Il giovane è stato trovato in possesso di 160 paia di occhiali da sole di varia fattura e altri marchi contraffatti, sottoposti a sequestro.

Il secondo, M. A. 25enne nato a Dakar nel Senegal ma domiciliato a Lecce, è stato trovato con 100 paia di occhiali da sole non marchiati, 5 lettori mps, 3 power bank, 1 asta telescopica per smartphone, 2 cavetti usb, 2 carica batterie, 4 custodie impermeabili per cellulare, 12 bandane in stoffa.

Quest’ultimo è risultato essere stato già raggiunto da un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso il 09 giugno 2017 dal Prefetto di Lecce. Il 25enne è stato così mandato presso l’ufficio immigrazione della Questura.

Ultima modifica: 2 agosto 2018 17:23