Associazione a delinquere e furto aggravato, arriva la sentenza definitiva. 22enne di Taviano dai domiciliari al carcere

I Carabinieri della Stazione di Taviano coadiuvati dai colleghi dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Casarano, in ottemperanza a un’ordinanza di esecuzione per la carcerazione emessa dal Tribunale di Lecce – Ufficio esecuzioni penali, hanno tratto in arresto, per i reati di associazione a delinquere e furto continuato e in concorso Nicholas Lezzi, 22enne, già agli arresti domiciliari per gli stessi reati.

Il provvedimento restrittivo scaturisce a seguito della sentenza definitiva a carico del giovane, in relazione all’indagine “Ali Babà” svolta dai Carabinieri di Casarano.

Lo scorso 21 febbraio sono state eseguite una serie di misure cautelari, emesse dalla Procura della Repubblica di Lecce e il 28 agosto scorso, gli stessi militari hanno notificato a altre 11 persone l’avviso di conclusione delle indagini.

Nicholas Lezzi, espletate le formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola”, dove dovrà scontare la pena residua di 2 anni e 2 mesi di reclusione, oltre al pagamento di 1.000 euro di multa.

Ultima modifica: 8 ottobre 2018 17:45