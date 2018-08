Compì una rapina in un centro scommesse, arriva la condanna definitiva. 21enne di Racale in carcere

I militari della Stazione di Racale, hanno dato esecuzione all’ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Lecce – Ufficio Esecuzioni Penali – e hanno tratto in arresto per rapina, Michele Spennato, 21enne, residente a Racale, già sottoposto alla misura dei domiciliari.

Il provvedimento restrittivo scaturisce a seguito della sentenza definitiva a carico del giovane, per una rapina commessa a Casarano il 14 gennaio scorso, ai danni di un centro scommesse, insieme a due complici.

I fatti

Era il 14 gennaio 2018, ripetiamo, quando, intorno alle ore 19.00, due persone con il volto travisato da un passamontagna hanno fatto irruzione all’interno del centro scommesse “Goldbet” che si affaccia su via Ferrari a Casarano da un ingresso posteriore, impugnando pistole, poi risultate false.

Dopo aver commesso la rapina sono fuggiti via con un bottino di circa 1.500 euro, a bordo di una Fiat Grande Punto di colore celestino guidata proprio dall’arrestato odierno e intestata alla madre. La fuga, però, è durata quindici/venti minuti ed è finita sulla strada provinciale 350, dopo un breve inseguimento con i carabinieri che si erano messi sulle loro tracce, recuperando le armi giocattolo e l’intera refurtiva.

Michele Spennato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso il carcere di “Borgo San Nicola” a Lecce, dove dovrà scontare la pena residua di tre anni e dieci mesi di reclusione, oltre al pagamento di 2.000 euro di multa.

Ultima modifica: 8 agosto 2018 11:54