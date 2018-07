Maxi-truffa con pannelli fotovoltaici e rifiuti interrati, otto condanne

Si conclude con 8 condanne, il processo su una presunta maxi-truffa con i pannelli fotovoltaici ed i rifiuti interrati che ha visto coinvolti imprenditori e funzionari pubblici.

Le pene

Il collegio della prima sezione penale (presieduto da Gabriele Perna) ha inflitto: 7 anni per Fabio Ancora, 50enne di Soleto, rappresentante legale della ditta Tecno Lights Srl; 6 anni a Raffaele Zizzari, 69enne, già responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Soleto (chiesti per entrambi 9 anni); 4 anni e 4 mesi nei confronti di Vinicio Gregorio Giorgino, 59enne di Casarano, progettista, direttore dei lavori e responsabile delle aree tecniche di Tecno Lights e New Energy (6 anni); 3 anni per Nadia De Mitri, 48enne di Soleto, dipendente della Tecno Lights (4 anni); 3 anni per Anna Rita Ancora, 47enne di Soleto, impiegata all’Ufficio Protocollo (2 anni); 1 anno e 6 mesi (pena sospesa) nei confronti di Giovanni Cerullo, 48enne, già consulente della stessa azienda (3 anni); 6 mesi ( pena sospesa) per Giuseppe Oliani, impiegato presso Ufficio Tecnico di Soleto (3 anni); Fabio Walter Perrone, 54 anni di Gallipoli amministratore di fatto della SIECO (1 anno e 9 mesi). Gli imputati sono però stati assolti per alcuni capi d’imputazione.

Le assoluzioni

I giudici hanno invece assolto “perché il fatto non sussiste” per tutti i reati: Jose Giovanni De Giovanni, 47 anni di Cutrofiano, Dirigente Ufficio Tecnico di Corigliano D’Otranto (3 anni); Alessandro Fuso, 48enne di Zollino, progettista direttore lavori (3 anni) ; Adalgisa Toma,53 anni di Cursi, dipendente; Davide Ancora, 42enne di Soleto, legale rappresentante della New Energy ed Olza s.r.l. (1 anno e 6 mesi); Massimo Fuso, 44 anni di Zollino, proprietario (1 anno e 2 mesi).

Disposta, infine, l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione ( come chiesto dalla Procura) nei confronti di Andrea Ancora, 39enne di Galatina, dipendente della Tecno Lights Srl ; Antonio Palma, originario di Melpignano e Massimo Torretti, 47 anni di Galatina.

Gli imputati rispondono, a vario titolo ed in diversa misura di: associazione a delinquere finalizzata al traffico di rifiuti, falsità sia materiale che ideologica commessa da un privato in atto pubblico, corruzione, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio, truffa ai danni della G.S.E. (Gestore Servizi Energetici) per la fornitura di energia elettrica.

Il collegio difensivo

Sono assistiti, tra gli altri, dagli avvocati: Luigi Corvaglia, Giuseppe e Michele Bonsegna, Michelangelo Gorgoni, Antonio Savoia, Anna Grazia Maraschio, Luigi Covella, Vincenzo Venneri, Vittorio Vernaleone, Antonio Amato.

Si sono costituiti, invece, parte civile al processo: la Provincia di Lecce, assistita dall’avvocato Francesca Conte, il Ministero dell’Ambiente, alcune associazioni ambientaliste ed il Comune di Soleto. Per quest’ultimo è stato disposto il risarcimento del danno. Inoltre la EFFE EFFE ( incorporante la Techno Lights) è stata condannata al pagamento della pena pecuniaria di 200mila euro.

In una precedente udienza, il Pubblico Ministero Antonio Negro ha chiesto 50 anni carcere per i tredici imputati.

Le accuse

I fatti si sarebbero verificati da ottobre del 2009 fino al giugno del 2012.

Secondo l’accusa, i pannelli fotovoltaici (siti nelle campagne di Corigliano d’Otranto, Soleto e Casarano) sarebbero stati installati in assenza di qualunque tipo di autorizzazione, con la violazione delle norme sugli appalti e grazie alla complicità di alcuni tecnici e funzionari comunali che avrebbero aggirato i controlli, oltre che le leggi in materia di tutela ambientale.

Ultima modifica: 16 luglio 2018 18:24