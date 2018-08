Sorpreso a Baia Verde mentre cede una dose di marijuana, arrestato 19enne del Gambia. E in una tenda si confezionava la droga

Il fiuto infallibile di Zilo e One – i cani antidroga dei cinofili di Modugno che hanno affiancato i Carabinieri della compagnia di Gallipoli nei controlli contro lo spaccio di sostanze stupefacenti – ha permesso agli uomini in divisa di arrestare, in flagranza di reato, Lamin Touray. Il 19enne nato in Gambia, ma senza fissa dimora in Italia, è stato ‘sorpreso’ a «Baia Verde» mentre cedeva una dose di marijuana ad un 21enne napoletano, finito anche lui nei guai.

Per lo straniero, si sono aperte le porte del carcere di Lecce con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Per il ragazzo residente nella capitale Campana, invece, è scattata una segnalazione per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.

La perquisizione

I guai per il 19enne sono cominciati quando è stato ‘notato’ mentre cedeva la marijuana. A qual punto è scattata una perquisizione personale che ha permesso agli uomini in divisa di trovare un involucro contenente circa 4,5 grammi di hashish, contenuto all’interno del portafoglio. Non è stata l’unica scoperta: un involucro di marijuana, di circa quattro grammi e mezzo, era stato accuratamente nascosto nella sabbia, poco distante dallo ‘scambio’. Sequestrati anche 10 euro, ritenuti il provento dell’attività di spaccio. Come detto, il 19enne, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Lecce.

Il 21enne napoletano, invece, è stato trovato in possesso di una ‘confezione’, contenente un grammo di marijuana, ma tanto è bastato per essere segnalato alla competente autorità per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.

Nella tenda si confezionavano le dosi

Non sono stati i soli a finire nei guai. Altre sei persone sono state denunciate in stato di libertà al termine di un controllo.

Si tratta di M. D., 74enne di Orta Nova, in provincia di Foggia. J. M., 22enne nato in Gambia, ma senza fissa dimora come J.A., 24enne nato a Mali. Originari del Gambia, ma senza fissa dimora anche gli altri tre: A M., 20enne; G. S., 22enne e B. K. 23enne.

In una tenda da accampamento, infatti, sono spuntati fuori quasi 50 grammi di marijuana (47,24 per la precisione) suddivisa in otto dosi da cinque grammi ciascuna e 456 buste di cellophane da utilizzare per il confezionamento.

Non solo Santa Cesarea o il versante adriatic, quindi. Gli uomini in divisa hanno controllato anche Gallipoli, la «Città Bella». Il bilancio del servizio parla di cinque persone – tutte straniere, alcune senza fissa dimora – trovate in possesso di sostanza stupefacente di tipo marijuana durante la perquisizione personale. E per questo segnalate alla Prefettura.

