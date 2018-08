Mentre in città si festeggia Sant’Oronzo i carabinieri intensificano i controlli: il bilancio

Mentre la città, vestita a festa, stava celebrando il suo patrono Sant’Oronzo in strada sono scesi i carabinieri della Compagnia di Lecce per i consueti servizi di controllo del territorio, Le luci dei riflettori degli uomini in divisa si sono intensificate nel fine settimana dedicato alle celebrazioni civili e religiose in onore del martire e santo. E i risultati non sono mancati: sono ben sei le persone deferite in stato di libertà.

L’accusa di «guida in stato di guida in stato di ebbrezza» è stata contestata ad un 25enne della provincia di Bergamo. Il ragazzo, coinvolto in un incidente stradale, è stato sottoposto ai test di rito risultando positivo all’alcoltest con un valore pari a 1.01 g/l.

Ha rifiutato sottoporsi all’accertamento sull’uso di sostanza stupefacenti un 31enne della provincia di Bologna, volto già noto alle forze dell’ordine. Il «no» non è bastato ad evitargli i guai.

«Guida in stato di ebbrezza alcolica e di sostanze stupefacenti» è l’accusa contestata a un 35enne di Monteroni di Lecce. Si trovava alla guida della sua auto quando ha avuto un incidente. Anche lui sottoposto a test è risultato positivo sia all’alcoltest con valore di 0,91 g/l che ai cannabinoidi.

Restando al volante, un 59enne di Soleto, volto già noto, è finito nei guai per «guida senza patente». Gli era stata revocata.

Truffa dello specchietto

Un 27enne della provincia di Siracusa, già noto, è stato ritento l’autore della ormai nota truffa dello specchietto, ai danni di una signora del capoluogo salentino.

È stato denunciato in stato di libertà per violazione degli obblighi, un 36enne del capoluogo barocco. Sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Lecce, è stato sorpreso da dagli uomini in divisa alla guida di autovettura, ma la patente gli era stata revocata.

Sono state segnalate alla prefettura per detenzione per uso personale di stupefacenti ben 27 persone con età compresa tra i 40 ed i 14 anni poiché trovati in possesso di sostanze di vario tipo. Complessivamente sono stati sequestrati 4 spinelli, 23 grammi di marijuana, 1 grammo di hashish, 4,6 grammi di cocaina e 2 di eroina.

