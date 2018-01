Sputa e minaccia con un coltello chi non gli dà l’elemosina, nei guai 36enne senza fissa dimora

Ha chiesto l’elemosina ad alcuni clienti di un bar che si affaccia su via 800 Martiri a Otranto, ma quando ha ricevuto come risposta un “NO” non ha digerito il boccone, per quanto amaro. T. E. (queste le sue iniziali), 36enne originario della Germania, ma senza fissa dimora in Italia ha reagito nel peggiore dei modi prima con le parole, iniziando ad inveire contro le persone presenti, poi con i fatti, ostentando un coltello multiuso con cui ha dato forza alle sue offese. Come se non bastasse, ha sputato verso chi aveva a tiro. Per placare gli animi è stato necessario l’intervento degli uomini in divisa che, effettivamente, durante la perquisizione personale hanno trovato il coltellino. “Arma” che è stata sequestrata mentre l’uomo è stato deferito in stato di libertà.

Non è l’unica persona finita nei guai durante il servizio di controllo svolto dai carabinieri della compagnia di Maglie che con il supporto di un aereo del 6° NEC di Bari Palese hanno acceso i riflettori sul territorio di competenza.

In due nei guai per ricettazione

Sempre a Otranto un 37enne e un 32enne del posto sono ritenuti responsabili di “ricettazione” per aver usato un telefono cellulare, Marca Samsung J5, risultato oggetto di un furto consumato nella cittadina il 6 agosto scorso.

Tante le patenti ritirate per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, come nel caso di un 24enne di Specchia Preite, volto conosciuto alle forze dell’ordine che è stato ‘proposto’ per l’emissione di un Foglio di via obbligatorio insieme al passeggero sorpreso in auto con lui.

Altri automobilisti, invece, sono stati pizzicati al volante in evidente stato di alterazione psico-fisica. Sottoposti agli accertamenti sanitari sono risultati positivi all’uso di sostanze stupefacenti. Altri, si sono seduti in macchina in stato di ebbrezza alcolica.

In due, infine, sono stati segnalati alla Prefettura per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti. Si tratta di un 35enne di Muro Leccese, trovato in possesso di una siringa pronta all’uso contenente eroina. E di un 30enne di Nociglia, trovato con uno spinello.

Ultima modifica: 30 gennaio 2018 15:56