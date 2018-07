Guerra alla “mala-movida”. Due ragazzi arrestati in discoteca per spaccio. 13 patenti ritirate

Il volto peggiore del divertimento è finito nel mirino dei Carabinieri della Compagnia di Maglie che, anche in questo fine settimana, hanno acceso i riflettori sui luoghi di Santa Cesarea più frequentati da salentini e turisti. Il bilancio del servizio voluto per contrastare la “mala movida” parla di arresti, denunce e sequestri di droga.

I controlli in discoteca

Per due ragazzi si sono aperte le porte di Borgo San Nicola. A finire nei guai è Christian Pellegrino, 21enne di Lecce trovato con varie dosi di sostanze stupefacenti. Che cosa abbia insospettito gli uomini in divisa tanto da far scattare il controllo non è dato saperlo, fatto è i sospetti sono diventati certezze quando sono spuntate fuori otto dosi di ketamina (del peso di 2,2 grammi) e undici dosi di Mdma (del peso di 2,7 grammi). E ancora cinque pasticche di ecstasy (2,4 grammi) e sei dosi di hashish del peso di 4,2 grammi.

Non è finita perché è stato trovato anche un bilancino di precisione e la somma di 20 euro in contanti ritenuta il provento dell’attività illecita.

Nei guai è finito anche un giovane turista. Gianluca Castaldo, 20enne residente a Colverde (provincia di Como). Il ragazzo è stato sorpreso mentre cedeva due dosi di ketamina a un 21enne, residente a Brindisi. A quel punto è scattata la perquisizione che ha consentito agli uomini in divisa di sequestrare nove dosi di ketamina (4,5 grammi), un involucro di cellophane contenente marijuana per un totale di 4,5 grammi e 270 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio e quindi sequestrati.

Entrambi sono stati condotti nel carcere di Lecce.

Nello stesso servizio sono stati deferiti in stato di libertà un 23enne e un 26enne, residenti a Corigliano d’Otranto. Durante perquisizione personale e dell’auto usata per raggiungere la discoteca, i carabinieri hanno rinvenuto 6,2 grammi di hashish. La sostanza, nascosta nell’abitacolo, è stata sottoposta a sequestro.

I controlli in strada

Numeri alla mano, 11 persone sono finite nei guai per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti con contestuale ritiro della patente. Una, invece, per guida in stato di ebbrezza alcolica con contestuale ritiro della patente di guida (il valore trovato, ben oltre il limite, ha fatto scattare anche la denuncia penale) e una persona per guida di veicolo in stato di ebbrezza alcolica con contestuale ritiro della patente di guida.

25 persone, invece, sono state segnalate per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti. Nel complesso, sono stati sequestrati 2,3 grammi di cocaina, 10,9 grammi di hashish; 22,8 grammi di marijuana, 2 grammi di ketamina, 1 grammo mdma e 6 spinelli.

Ultima modifica: 31 luglio 2018 16:17