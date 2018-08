Controlli a Gallipoli: arrestato 19enne nigeriano sorpreso a cedere una dose. Multa salata per un ambulante senza licenza

Avrà anche perso lo scettro di regina dell’estate e il titolo di «Ibiza d’Italia», ma le notti a Gallipoli continuano ad essere movimentate, soprattutto per gli uomini in divisa. È ancora la litoranea che da “Baia Verde” conduce in località “Li Samari”, trasformata in una grande piazza dello spaccio in riva al mare, a finire nel mirino dei poliziotti. È qui, infatti, che un 19enne nigeriano è stato sorpreso mentre cedeva una dose ad un altro giovane extracomunitario.

Una volta “osservato” lo scambio è scattato il controllo. Un’approfondita perquisizione che ha permesso agli agenti di rinvenire tre involucri di marijuana di circa 8 grammi e 185 euro in contanti, probabilmente la somma guadagnata dallo spacciatore con la sua attività.

Lo stupefacente, inutile dirlo, è stato sottoposto a sequestro mentre per il 19enne si sono aperte le porte del Carcere di Lecce, dove si trova ora a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

5mila euro di multa ad un ambulante senza licenza

Una guerra allo spaccio, quindi, ma i servizi messi in atto dal Questore di Lecce, grazie al contributo dei rinforzi inviati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza al Commissariato della Città bella, riguardano tutti i reati, qualunque essi siano.

Nella giornata di ieri (7 agosto), gli uomini in divisa sono stati impegnati in diversi controlli amministrativi, alcuni dei quali terminati con una contestazione dell’infrazione. In particolare:

è stato contestato l’esercizio di attività ambulante su area pubblica senza la prescritta licenza, perché mai conseguita, ad un cittadino senegalese. Lo straniero è stato sanzionato con una ammenda di 5mila euro oltre al sequestro di tutta la merce in vendita

sono state segnalate due persone, al Prefetto di Lecce, per uso di sostanze stupefacenti e sequestrati circa 7 grammi di marijuana

un giovane della provincia di Foggia è stato deferito per tentato furto di una bicicletta e violazione delle prescrizioni dell’obbligo di firma.

Ultima modifica: 8 agosto 2018 15:42