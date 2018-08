Controlli a “Baia Verde”: un 22enne colombiano arrestato per droga, ‘segnalati’ anche i clienti

Santa Cesarea, ma anche Gallipoli. Gli uomini in divisa continuano senza tregua la lotta al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Durante i controlli a “Baia Verde”, una delle località più frequentate della Città Bella i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, hanno arrestato, in flagranza di reato, Palechor Piedrahita Brayan Estiven, 22enne di origini colombiane, ma residente a Torino.

Il giovane – volto già noto alle Forze dell’Ordine è finito nei guai con l’accusa di «detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti». Che cosa abbia insospettito gli uomini in divisa non è dato saperlo, fatto è che i dubbi sono diventati certezze durante la perquisizione personale quando sono spuntati fuori più di 39 grammi di droga. Per la precisione 38 grammi di marijuana; 0,7 grammi di hashish e 0,4 di cocaina.

Le sorprese non sono finite perché i militari hanno trovato anche un bilancino di precisione e la somma contante di 450 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio. Per il ventiduenne, dopo le formalità di rito, si sono aperte le porte del carcere di Lecce.

Durante il servizio, sono state deferite in stato di libertà sempre per «detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente» D.A. 32enne e M.C. 28enne di Rivoli (To). I due, volti già noti, sono stati trovati in possesso – durante la perquisizione personale – rispettivamente di 12,5 grammi e 20 grammi di hashish.

Sono state segnalate alle Prefetture competenti cinque persone quali assuntori/acquirenti di sostanze stupefacenti. Agli stessi sono state complessivamente sequestrati un grammo di hashish e 2,50 grammi di marijuana.

Ultima modifica: 16 agosto 2018 16:03