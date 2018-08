Vede gli agenti e scappa, fermato un 28enne senegalese. Aveva chiesto un permesso di soggiorno, ma la pratica era stata ‘sospesa’.

Fine settimana di controlli in quel di Gallipoli, come dimostrano i numeri dell’attività, puntualmente diffusi:in poco meno di due giorni, gli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno controllato 226 persone e 74 veicoli. Il bilancio, tutto sommato, non è pesante: cinque le violazioni al codice della strada.

Ma le attenzioni della Polizia, come spesso è accaduto in quest’insolita estate, si sono concentrate sul fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Alla fine, 8 giovani provenienti da varie regioni italiane e 1 cittadino tedesco sono stati segnalati al Prefetto, per il possesso di sostanza stupefacente. Complessivamente, sono stati sequestrati circa 12 grammi di “Marjiuana” e un grammo di “Cocaina”.

Fermato un 28enne senegalese

Durante un controllo nei pressi del terminal degli autobus di via Zacà, gli agenti hanno notato un giovane di colore che, quando li ha visti, ha provato a scappare . Una fuga durata poco: gli uomini in divisa sono riusciti subito a bloccarlo e, poiché non aveva documenti con sé, lo hanno accompagnato in ufficio, dove è stato identificato. Si trattava di un cittadino senegalese di 28 anni, già conosciuto agli archivi per alcuni precedenti per spaccio.

Attraverso la Divisione Immigrazione si è accertato che lo straniero aveva chiesto un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma la pratica era stata ‘sospesa’ dalla Questura di Reggio Calabria.

I poliziotti, durante la perquisizione personale, hanno rinvenuto addosso al fermato la somma di 2.280 euro, sequestrata perché ritenuta provento di spaccio.

Per tale ragione, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Ultima modifica: 20 agosto 2018 16:14