Tradito dalla lampada del tettuccio accesa e dall’agitazione, nei guai giovane spacciatore

Traditi dalla lampada del tettuccio accesa e dall’agitazione che non sono riusciti a nascondere quando sono stati fermati da una volante del Commissariato di Taurisano, impegnata in un servizio di prevenzione e repressione dei reati, che transitando “per caso” a Torre San Giovani (marina di Ugento) non ha potuto fare a meno di notare la Fiat Idea, con a bordo quattro giovani, ferma nel parcheggio del porto.

A quel punto, gli uomini in divisa hanno voluto vederci chiaro, approfondendo il controllo. Come se non bastasse, ad avvalorare i sospetti è stato il comportamento del guidatore, anzi i suoi “movimenti”. Sembrava che volesse sbarazzarsi di qualcosa.

La perquisizione

I dubbi sono diventati certezze durante la perquisizione personale del conducente. Sono spuntati fuori, infatti, un involucro in cellophane di colore bianco, chiuso con del nastro adesivo, contenente circa 2 grammi di marijuana. E ancora, un involucro contenente circa un grammo di cocaina; una banconota da 20 euro e un coltello di colore argento, tipo “farfalla”, con lama di circa 12 centimetri e con un manico lungo circa 15.

Durante la perquisizione effettuata all’interno dell’auto, invece, i poliziotti hanno rinvenuto un accendino il cui serbatoio era stato modificato.

Anche nell’abitazione del giovane controllato, gli agenti hanno trovato altro “materiale”: un contenitore di filtrini al cui interno vi era una lama di coltello sporca di sostanza stupefacente e un bigliettino a righi con annotati nomi e cifre ora finite sotto la lente di ingrandimento degli investigatori.

Il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di arma da taglio.

Gli altri controlli

Per verificare la ‘veridicità’ di alcune segnalazioni di atti vandalici e spaccio di sostanze stupefacenti registrati nella centralissima piazza Carducci, i poliziotti del Commissariato di Gallipoli hanno effettuato un attento servizio di osservazione.

Durante i controlli, due giovani hanno spontaneamente consegnato ai poliziotti due spinelli pronti per l’uso.

Una quantità modica di marijuana, trovata addosso ad uno dei giovani è stata sequestrata. Non solo, è scattata la segnalazione al Prefetto per uso, a scopo non terapeutico, di sostanza stupefacente.

Nel corso del servizio sono stati controllati anche tre ciclomotori ed un motociclo a cui conducente è stato comminata una sanzione per aver circolato in zona pedonale.

