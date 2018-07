Ombrelloni e lettini ‘posizionati’ sulla spiaggia libera. Nei guai due noleggiatori

I riflettori della Guardia Costiera si sono accesi sul litorale di Salve dove, fin dalle prime luci dell’alba, gli uomini in divisa stanno controllando le marine per contrastare quella “brutta abitudine” di occupare abusivamente il demanio marittimo con ombrelloni e lettini da spiaggia.

Insomma, nel mirino dei militari della Guardia Costiera di Gallipoli e di Santa Maria di Leuca sono finiti i noleggiatori di attrezzature balneari che sono autorizzati soltanto “al noleggio” degli arredi da mare agli eventuali avventori e nulla più. Di conseguenza, non possono occupare spazi liberi del demanio marittimo.

I controlli

Grazie agli accertamenti svolti, gli uomini in divisa hanno accertato che “qualcuno” aveva posizionato sulla spiaggia libera ombrelloni e lettini, ma nessuno li aveva noleggiati. Numeri alla mano, la Guardia Costiera ha sequestrato sessanta ombrelloni e centodieci lettini che erano stati abusivamente posizionati dai titolari di due attività di noleggio che non avevano i titoli necessari per l’occupazione del demanio marittimo.

I due noleggiatori sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva di demanio marittimo. L’operazione ha permesso di restituire alla pubblica fruibilità circa 800 metri quadrati di spiaggia.

Non è finita…

Durante i controlli sono state accertate anche alcune violazioni delle norme sulla sicurezza balneare disciplinate dall’Ordinanza numero 37/2018 del Capo del Circondario Marittimo di Gallipoli. Sono tre i verbali amministrativi elevati, di importo totale pari a tremila euro: in due casi per l’assenza dell’assistente bagnanti ed in un caso per mancanza di alcune attrezzature necessarie ad assicurare il servizio di salvamento.

Ultima modifica: 10 luglio 2018 14:12