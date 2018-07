Il pattino di salvataggio usato per trasportare bevande ad un’imbarcazione al largo, multati

Non solo controlli, via terra e via mare, per verificare il rispetto delle norme contenute nelle ordinanze di sicurezza balneare emesse dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli e dall’Ufficio circondariale Marittimo di Otranto, ma anche ‘prevenzione’ per frenare tutti quei comportamenti pericolosi per la sicurezza della navigazione e della balneazione.

Le luci accese dagli uomini in divisa nella prima domenica di luglio hanno permesso di sanzionare otto imbarcazioni per aver navigato a motore nello specchio d’acqua riservato alla balneazione, pratica potenzialmente pericolosa per l’incolumità dei bagnanti. Altre unità, invece, sono state multate per aver transitato a motore nelle vicinanze

dello Scoglio del Campo, interdetto alla navigazione a motore sin dal 2015.

Tirando le somme, per questi comportamenti che minano la sicurezza sono state irrogate sanzioni amministrative del valore di 2mila euro.

Nell’Area marina protetta di Porto Cesareo, invece, i controlli si sono concentrati sugli acquascooter, la cui navigazione per tutto il perimetro del sito protetto, è completamente interdetta. I conducenti dei due mezzi sottoposti a controllo si sono beccati una sanzione amministrativa di 412 euro.

Multe per oltre 3mila euro sono state irrogate a carico di tre diversi titolari di stabilimenti balneari. In due casi, è stata accertata la mancata installazione della postazione di salvataggio sopraelevata come previsto dalle vigenti Ordinanze di sicurezza balneare.

Nel terzo caso, invece, una motovedetta ha fermato un pattino di salvataggio utilizzato da un assistente per trasportare bevande ad un’imbarcazione ancorata a largo. L’assistente al salvataggio è stato verbalizzato insieme al titolare della struttura balneare.

Ultima modifica: 2 luglio 2018 14:48