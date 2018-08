Minaccia un passante, poi gli riga l’auto con una bottiglia di vetro rotta: denunciato

Più controlli a Gallipoli per combattere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, comprese le “nuove” droghe sintetiche che avvelenano la movida nella capitale del divertimento (anche se quest’anno la Città Bella sembra aver perso lo scettro di regina dell’estate). Gli uomini in divisa, insomma, hanno acceso i riflettori sulla Perla dello Ionio e i risultati, anche in questo caso, non sono mancati.

Il primo episodio, ma solo in ordine di tempo, si è verificato nel pomeriggio di ieri quando due giovani residenti nel capoluogo campano sono stati pizzicati a “Baia Verde” con un modesto quantitativo di stupefacente, sufficiente per essere segnalati alle rispettive Prefetture per uso non terapeutico.

Misterioso ritrovamento

Sempre in località Baia Verde, il personale del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce ha trovato, all’interno di un borsone, circa 5 grammi di sostanza stupefacente nascosti tra alcuni oggetti di valore. Non è stata l’unica sorpresa: c’era anche un permesso di soggiorno su cui si sono concentrate le attenzioni dei poliziotti del Commissariato di Gallipoli. Le indagini sono tutt’ora in corso.

“C’è una persona di colore che minaccia un passante!”

L’ultimo intervento si è verificato poco prima della mezzanotte, quando gli agenti del locale Commissariato, insieme a due equipaggi del Reparto Prevenzione di rinforzo a Gallipoli, si sono precipitati a “Baia Verde” per verificare quanto di vero ci fosse in una segnalazione per minacce ad opera di una persona di colore.

Dopo alcune ore di ricerche, gli uomini in divisa hanno trovato la persona “segnalata” con addosso circa 5 grammi di Marijuana contenuti in una confezione di cellophane. Pertanto, gli veniva contestata la violazione dell’art. 75 del DPR 309/90 con contestuale sequestro amministrativo della sostanza stupefacente. Non solo, è scattata anche una denuncia in stato di libertà per danneggiamento: servendosi di una bottiglia di vetro rotta ha ‘rigato’ la vernice di un’auto parcheggiata.

Più controlli

Durante i servizi di vigilanza per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, disposti dal Questore di Lecce, con l’ausilio dei rinforzi giunti presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallipoli, sono stati eseguiti numerosi controlli al fine di contrastare, come detto, il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti ed il crescente spaccio di droghe sintetiche.

