I cittadini si “lamentano”, la polizia aumenta i controlli nel centro storico di Lecce

Riflettori delle forze dell’ordine puntati sul centro storico di Lecce. Ieri sera, infatti, il cuore del capoluogo barocco è stato oggetto di servizi di controllo del territorio mirati a contrastare i reati di tipo predatorio, lo spaccio di sostanze stupefacenti e le situazioni di degrado.

Con l’impiego di personale del Reparto Prevenzione Crimine, della Sezione Volanti e della Divisione Immigrazione sono state passate al setaccio soprattutto quelle strade “segnalate” da alcuni residenti, non contenti evidentemente di ciò che avviene davanti ai loro occhi.

I risultati

L’attenzione degli operatori, questa volta, si è concentrata in piazzetta Carducci, dove si è proceduto alla contestazione amministrativa a carico di tre italiani, trovati in possesso di marijuana per uso personale, mentre nei pressi di Porta Napoli, uno straniero affidato in prova ai servizi sociali è stato segnalato per violazione dell’obbligo di permanere in casa nelle ore serali e notturne.

Non solo, sono stati controllati tre esercizi commerciali, un bar ed una sala giochi. Sempre in centro, dopo una lite per futili motivi, è stato indagato in stato di libertà per percosse e lesioni un cittadino italiano incensurato.

Il bilancio del servizio parla di una cinquantina di persone controllate, molte con precedenti. Per quanto riguarda la sostanza stupefacente sono stati trovati più di cinque grammi di marijuana, 5,30 per l’esattezza.

I controlli proseguiranno nel corso della settimana.

