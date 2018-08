Test alcolemici, ritiro delle patenti e punti decurtati. Ferragosto di controlli per la Polizia di Stato

Sono tante, tantissime le autovetture e i mezzi di trasporto in generale che, nel periodo estivo, si riversano sulle strade che conducono alle marine del Salento. Sono in centinaia di migliaia, tra turisti e abitanti del territorio, le persone che affollano le arterie stradali allo scopo di raggiungere le numerosissime spiagge della costa e, naturalmente, le Forze dell’Ordine sono impegnate a fare sì che sulle vie tutto vada per il verso giusto, per prevenire ed evitare episodi che potrebbero avere conseguenze tragiche. Particolare attenzione, poi, viene fatta nella giornata del Ferragosto.

In occasione delle festività del 15 Agosto, nell’ambito della campagna nazionale, rivolta al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, che rappresenta una delle aree di intervento pubblico sulla quale l’Unione Europea ritiene debba essere concentrata l’attenzione degli Stati membri per ridurre l’incidentalità stradale negli anni a venire, gli agenti della Polizia di Stato in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Lecce, tra il 14 ed il 15agosto ha intensificato i controlli, in particolare nelle zone di Otranto e Santa Cesarea Terme, con l’impiego di un considerevole numero di pattuglie.

Tali dispositivi di controllo sono stati effettuati da 7 operatori della Specialità della Polizia Stradale di Lecce, unitamente al personale dell’Ufficio Sanitario della Polizia di Stato.

L’accertamento dell’eventuale alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool è avvenuta con precursori ed etilometri in uso agli agenti.

L’attività di accertamento delle condizioni psico-fisiche dei conducenti dovuta all’eventuale assunzione di droga, invece, si è esplicitata attraverso l’utilizzo di test qualitativi monouso per la ricerca di tracce nella saliva dei conducenti. I controlli sono avvenuti a bordo di un automezzo della Polizia per eseguire con la dovuta riservatezza gli accertamenti clinici analitici con apparecchi portatili, a lettura automatica e con stampa del risultato, su campioni di saliva prelevati, in modo non invasivo, direttamente sulla strada. Naturalmente il prelievo di ogni campione biologico da sottoporre ad analisi nell’apparecchiatura è stato svolto a cura del personale medico-sanitario della Polizia di Stato.

In caso di esito positivo dei test rapidi di screening, ulteriori aliquote di campioni di saliva prelevate, con le garanzie medico-legali richieste dalla vigente normativa, sono stati trasportati presso il Centro Ricerche di Laboratorio e Tossicologia Forense della Polizia di Stato di Roma, dove verranno analizzati con metodiche di secondo livello di elevata precisione ed affidabilità. In caso di esito positivo dell’esame di conferma, la Sezione Polizia Stradale di Lecce procederà alla contestazione dell’illecito di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, alla trasmissione della patente di guida alla Prefettura competente e al sequestro del veicolo, finalizzato alla successiva confisca qualora il trasgressore risultasse anche proprietario del veicolo.

Nel corso del servizio 165 conducenti sono stati sottoposti al test di screening per l’assunzione di alcool con precursori che valutano la presenza di alcool nell’aria espirata; i conducenti positivi al precursore sono stati sottoposti alla prova dell’etilometro.

11 sono stati i conducenti risultati positivi agli accertamenti alcolemici per i quali si è proceduto al ritiro della patente di guida ai fini della sospensione di cui due neopatentati, inoltre due sono risultati positivi anche ai test di screening degli stupefacenti (per aver assunto cocaina, anfetamine) che, in caso di conferma della positività attraverso le analisi di verifica di laboratorio, verranno denunciati per guida sotto l’influenza di stupefacenti.

113 punti sono stati decurtati.

Infine sono state contestate ulteriori violazioni al Codice della Strada per mancanza della revisione del veicolo, per mancanza dei documenti al seguito e per inottemperanza all’alt di funzionari o agenti di Polizia.

