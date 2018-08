Lotta alle attività commerciali abusive di Sant’Isidoro, sanzioni per circa 21mila euro

Le regole vanno rispettate, senza se e senza ma. Per questo, la Polizia Locale di Nardò ha effettuato, nei giorni clou dell’estate, una serie di controlli sul litorale per contrastare l’abusivismo commerciale (e non solo). Le verifiche hanno consentito di accertare diverse irregolarità: in località Sant’Isidoro, ad esempio, dieci operatori commerciali sono finiti nel mirino degli uomini in divisa. Il risultato? Cinque verbali, per un per un totale di circa 21 mila euro di sanzioni per violazione delle norme del Codice del Commercio. C’è chi non aveva l’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di vendita in area demaniale e chi non ha rispettato le norme igienico sanitarie, con la conseguente sanzione accessoria del sequestro della merce oggetto della vendita abusiva per un valore di circa 2 mila euro.

Completano il quadro i controlli sulle strutture ricettive: i riflettori sono stati accesi su dodici strutture per le quali sono al vaglio le verifiche dei documenti acquisiti.

Sempre sul litorale, gli uomini guidati dal tenente colonnello Cosimo Tarantino sono stati impegnati a far rispettare le norme del codice della strada, in particolare relativamente al fenomeno del parcheggio o del transito non consentito sulle aree demaniali. Anche in questo caso parlano i numeri: oltre seicento i verbali complessivamente elevati dal 10 luglio a oggi.

Da segnalare, infine, la prosecuzione del monitoraggio delle spiagge nell’ambito del progetto “Spiagge sicure”.

Dal comando di via Crispi fanno sapere che i controlli proseguiranno su tutti i fronti sino alla fine dell’estate.

Ultima modifica: 16 agosto 2018 13:28