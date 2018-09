Al volante alticci o dopo aver fatto uso di droghe: sei patenti ritirate

Proseguono intensamente i controlli sulle strade salentine da parte degli uomini in divisa.

L’attività, svolta dalla Sezione di Polizia Stradale di Lecce, è finalizzata a contrastare i reati stradali e combattere quei comportamenti “poco civili” e rispettosi delle regole del codice della strada che si verificano, non di rado, sulle arterie stradali sia cittadine che extraurbane.

Nello scorso weekend, per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, i poliziotti hanno effettuato una serie di servizi “mirati” in città con l’utilizzo di apparecchiature scientifiche, sottoponendo al test di screening per l’assunzione di alcool con precursori che valutano la presenza di alcool nell’aria espirata. A essere sottoposti ai controlli ben 98 conducenti.

I risultati

Sei conducenti sono risultati positivi e successivamente sono stati sottoposti alla prova dell’etilometro per i quali si è proceduto al ritiro della patente di guida ai fini della sospensione: due, addirittura, erano neopatentati e due sono risultati positivi anche ai test di screening degli stupefacenti, per aver assunto cocaina e cannabinoidi che, in caso di conferma della positività attraverso le analisi di verifica di laboratorio, verranno denunciati per guida sotto l’influenza di stupefacenti.

Complessivamente sono stati decurtati 70 punti. Sono state contestate 13 violazioni al Codice della Strada per mancanza della revisione del veicolo, per mancanza dei documenti al seguito per mancanza della copertura assicurativa RC Auto.

La campagna “Zero vittime sulla strada”

La Polizia Stradale di Lecce, insieme a tutte le Polizie Stradali Europee, nella giornata di domani, 19 settembre 2018, sarà impegnata nella campagna di sensibilizzazione “Zero vittime sulla strada” e svolgerà sulle arterie territoriali in cui si sono registrati maggiormente incidenti stradali un’attività finalizzata alla riduzione delle cause di incidentalità, con particolare riguardo: all’uso di telefoni cellulari alla guida; all’elevata velocità; al mancato utilizzo dei dispostivi di sicurezza; al mancato utilizzo dei sistemi di ritenuta e del casco protettivo.

La campagna di sensibilizzazione ha anche lo scopo di aumentare la consapevolezza sociale del fenomeno della mortalità ed incidentalità grave sulle strade europee, oggi più che mai in aumento; richiamare l’attenzione degli utenti della strada sulla necessità di riallinearsi agli obiettivi europei relativi alla riduzione del 50% del numero delle vittime sulle stradale antro il 2020; dimostrare che, con un ampio sostegno da parte della collettività, si può essere in grado di ridurre il numero di vittime e feriti gravi sulle strade europee.

Il progetto è stato inserito anche sui social, primo fra tutti Tispol, network europeo delle Polizie Stradali.

