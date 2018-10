Prostituzione ed esercizi commerciali: continuano senza sosta i controlli nei quartieri di Lecce ‘a rischio’

Continuano senza sosta i controlli straordinari nei quartieri di Lecce considerati “a rischio”. Non solo, le strade a pochi passi dalla stazione, come l’ormai nota Via Martiri d’Otranto o Viale Oronzo Quarta, ma anche le zone limitrofe sono finite sotto i riflettori della Polizia di Stato.

Soltanto nella serata di ieri sono state controllate 49 persone, tra cui 12 volti già noti alle forze dell’Ordine. E i risultati, anche in questo caso, non sono mancati.

Due gli uomini pizzicati al volante delle proprie auto mentre si appartavano con due prostitute. Nei loro confronti sono scattate due sanzioni amministrative.

L’attenzione si è spostata poi anche nel parcheggio della stazione ferroviaria, dove era stata segnalata la presenza di un cittadino extracomunitario che dormiva su un giaciglio improvvisato, tra cumuli di immondizia e scarti di ogni genere.

Nel mirino è finito anche un esercizio commerciale che si affaccia su Via Duca degli Abruzzi. Un intervento congiunto, in questo caso, che ha visto impegnati gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Lecce e gli ispettori del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene-Alimenti del Dipartimento di Prevenzione della ASL.

Durante il controllo amministrativo sono emerse diverse violazioni per il mancato rispetto delle regole igienico-sanitarie. Per alcune verranno emessi provvedimenti prescrittivi, al fine di sanare le irregolarità entro un determinato periodo di tempo. Per altre saranno emessi provvedimenti sanzionatori per un totale di circa 3.000 euro.

Ultima modifica: 11 ottobre 2018 15:04