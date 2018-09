Giro di vite sulla criminalità nel quartiere della stazione. Al via i controlli straordinari

Hanno preso il via i servizi straordinari disposti dal Questore di Lecce, Leopoldo Laricchia, nei pressi della stazione ferroviaria di Lecce, a seguito del grave episodio avvenuto la sera del 24 settembre, quando, nel corso di una rissa che ha visto coinvolte 20 persone, si è registrato il ferimento di una di loro alla gola.

Nella serata di ieri, gli agenti della Questura in servizio con tutte le varie articolazioni (sezione Volanti, Divisione Immigrazione, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, Reparto Prevenzione Crimine, Polizia Scientifica e Squadra Mobile, Polfer), hanno controllato a tappeto le vie limitrofe alla stazione ferroviaria.

Molto importanti i risultati conseguito: 53 persone sono identificate di cui 43 straniere; 11 stranieri sono stati accompagnati in ufficio, di cui 4 trattenuti per espulsione e un 27enne di nazionalità gambiana, già arrestato nell’operazione “Green Bay” nello scorso 4 settembre a Gallipoli, accompagnato presso il centro per il rimpatrio di Bari.

Quattro attività commerciali sono state controllate; sono stati sequestrati tre grammi circa di marijuana; una persona è stata segnalata per uso di stupefacenti; è stata comminata una sanzione amministrativa per il mancato rispetto del divieto di vendita di alcolici dalle ore 22.00 alle ore 03.00; tre persone sono state denunciate, di cui due per immigrazione clandestina e per le quali è in corso la procedura d’espulsione dal territorio nazionale

Tutte le fasi del servizio straordinario di controllo del territorio cittadino sono state videoriprese dalla Polizia Scientifica che ha documentato, tra le altre, l’assoluto degrado delle aree adiacenti i binari ove insistono casolari abbandonati e inevitabilmente occupati abusivamente.

Per tale aspetto, la Questura sta provvedendo ad interessare l’Ente proprietario affinché ripristini lo stato dei luoghi che, così com’è, costituisce un comodo rifugio per eventuali malfattori.

