Quartieri a rischio, continuano a Lecce i controlli straordinari

Non ha nessuna intenzione di mollare la presa la Questura di Lecce che continua a “raccontare” i risultati ottenuti con i controlli straordinari, nelle zone più a rischio della città.

Servizi «ad altro impatto» per cercare di ripristinare la legalità e restituire alla cittadinanza una sensazione di sicurezza, di tranquillità minata da alcuni episodi violenti andati in scena in quei quartieri considerati “pericolosi”.

Nelle scorse ore sono state identificate 79 persone – di cui 34 con precedenti penali – alcuni dei quali clienti di due esercizi pubblici che si affacciano su via Don Bosco e via Duca degli Abruzzi.

Due persone, di cui un minorenne successivamente affidato ai genitori, sono state segnalati alla Prefettura per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti. In sostanza, sono stati pizzicati dagli uomini in divisa con circa 2 grammi di hashish e 2 grammi di marijuana.

È stato inoltre svolto un controllo amministrativo in un esercizio commerciale di Viale Marche, condotto da un cittadino di origine cingalese, all’interno del quale non sono state rilevate irregolarità amministrative.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Ultima modifica: 12 ottobre 2018 16:21