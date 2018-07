Martano, crolla una parte del solaio: tanta paura ma nessun ferito

Tanta paura ma, fortunatamente, nessun ferito per un solaio che, per cause ancora ignote, ha ceduto all’improvviso in una casa nella periferia di Martano.

Il crollo si è verificato nell’abitazione di un’anziana donna che, a quanto risulta, era in casa con il nipote nel momento in cui è avvenuto l’episodio.

I fatti

Erano passate da poco le 21.45 quando all’improvviso un boato ha fatto temere il peggio. Il boato ha richiamato l’attenzione dei passanti e degli abitanti della zona scesi in strada immediatamente. Solo il caso ha scongiurato il peggio anche se per la povera donna la paura è stata veramente tanta.

Immediatamente allertati, sono intervenuti sul posto, la locale Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maglie ed i Carabinieri della Compagnia di Martano. Sul posto, poco dopo anche il sindaco di Martano, Fabio Tarantino.

Il primo sopralluogo ha evidenziato danni importanti che non hanno consentito alla proprietaria, in lacrime per l’accaduto, di poter rientrare in casa.

I Vigili del Fuoco hanno, infatti, deciso l’evacuazione dello stabile e dichiarata inagibile l’abitazione, disponendo ulteriore ispezione.

Il crollo dell’Epifania

Risale alla notte tra il 5 e il 6 gennaio, un altro episodio, che questo crollo ha riportato alla mente dei martanesi.

In quel caso il boato nel cuore delle notte fu terribile e sconvolse l’intera comunità di Martano poiché, protagonista del terribile crollo, era stata una delle abitazione del nucleo antico, in pieno centro storico. L’abitazione crollata in quella notte, a causa dello scoppio di alcune bombole di gas, era realizzata proprio nelle immediate vicinanze della Chiesa Madre di Martano. Anche in quel caso, per fortuna, non si registrarono vittime anche se i danni causati dalla deflagrazione furono importanti e interessarono anche altre abitazioni confinanti.

Ultima modifica: 6 luglio 2018 23:53